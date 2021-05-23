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Белоруссию предупредили о последствиях за инцидент с самолетом

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Действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс. Об этом 23 мая заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

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«Великобритания встревожена сообщениями об аресте журналиста NEXTA Романа Протасевича и обстоятельствами, которые привели к вынужденной посадке самолета с ним в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Этот выходящий за рамки поступок Лукашенко (президента Белоруссии Александра Лукашенко. — Ред.) будет иметь серьезные последствия», — написал Рааб в Twitter.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе и не может остаться без ответа со стороны Евросоюза (ЕС).

«Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был произведен арест журналиста Романа Протасевича», — говорится в заявлении Мааса.

Франция после произошедшего потребовала расследовать действия белорусских властей. Об этом в Twitter написал госсекретарь при министерстве экологии и транспорта Жан-Батист Джеббари. Он назвал произошедшее «угоном самолета».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также добавил, что инцидент с посадкой самолета требует международного расследования. Он подчеркнул, что НАТО внимательно следит за ситуацией и сообщениями о задержании Романа Протасевича.

«Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Белоруссия должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — написал Столтенберг в Twitter.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

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