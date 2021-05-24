Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение не проводить полеты над территорией Белоруссии. Об этом 24 мая в радиоэфире заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс, сообщил портал Delfi.

По его словам, за безопасностью полетов в воздушном пространстве разных государств следит национальная авиакомпания airBaltic. «Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — отметил он.

Решение принято после вынужденной посадки в Минске самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair и последующим задержанием белорусскими силовиками бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Линкайтс оценил ситуацию как «неординарную» и порождающую множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве.

Европейский союз должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства для авиасообщения, заявил ранее в понедельник министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

Как уточняет «Газета.ру», министр также призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Белоруссию и из нее на сайтах международного аэропорта Риги и работающих по данному направлению авиакомпаний.

Со своей стороны пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с самолетом Ryanair политизируют и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

По словам дипломата, вместо желания объективно разобраться в произошедшем «снова зазвучали лозунги о санкциях».

«Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет, притом везде и для всех», — цитирует его «РИА Новости». На этом фоне действия экипажа представляются оправданными, заключил он.

Ранее в этот день Литва заявила о намерении работать с другими странами над его закрытием для международных рейсов, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту кол-центра аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Позднее в этот день самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе. На борту воздушного судна находились около 170 пассажиров из 12 стран.

На борту самолета был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.