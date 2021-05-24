Литва возбудила уголовное дело после экстренной посадки самолета в Минске

Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Об этом 24 мая сообщила начальник отдела коммуникаций Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

«Началось досудебное расследование по факту захвата самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом», — цитирует слова Мартинонене DW.

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Арлаускас заявил, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о захвате воздушного судна. Сейчас опрашиваются свидетели. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов после посадки самолета в Вильнюсе также допросили пилотов.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В тот же день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе и не может остаться без ответа со стороны Евросоюза (ЕС).

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.