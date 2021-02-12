Полгодные условия: поправки в конституцию Белоруссии соберут за шесть месяцев

Рабочая группа по белорусской Конституции завершит прием поправок в течение шести месяцев. Об этом «Известиям» заявили в парламенте республики по итогам второго дня Всебелорусского народного собрания (ВНС). С июля по декабрь будет проведена предметная работа с внесенными поправками, а перед Новым годом ЦИК страны планирует провести референдум, чтобы совместить его с выборами местных депутатов. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что Александр Лукашенко неслучайно намерен придать ВНС конституционный статус — именно этот орган впоследствии может помочь ему продлить президентский срок. Впрочем, в парламенте подчеркивают: этот вопрос в рамках ВНС и задач конституционной группы не затрагивался.

День второй

Во второй день ВНС Александр Лукашенко также обратился к собравшимся, выступление главы государства продлилось свыше трех часов. С подачи главы МИДа Владимира Макея белорусский лидер предложил рассмотреть возможность убрать из Конституции норму о нейтралитете республики.

— Нет нейтралитета и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования, — отметил президент.

Он также заверил, что в стране «не было и нет никаких политических заключенных». Такое заявление президент сделал в ответ на выступление экс-кандидата в президенты Анны Канопацкой. Накануне в своей речи перед ВНС она заявила о необходимости амнистировать политзаключенных прежде, чем приступать к изменению Конституции.

— Власть и ее сторонники понимают, что белорусское общество расколото, и нужно искать пути к консолидации. Готовность идти на конституционные изменения — подтверждение тому. Однако очевидно, что процесс этот долгий и сложный. Слишком тяжелы последствия противостояния, — отметила Анна Канопацкая в беседе с «Известиями».

Говоря о референдуме по конституции, президент предложил совместить его с местными выборами депутатов 29-го созыва в Белоруссии, которые должны пройти до 18 января 2022 года. По словам главы государства, это будет «определенная экономия средств». В ЦИК республики это предложение поддержали, по словам главы ведомства Лидии Ермошиной, оба голосования планируется провести в декабре 2021 года.

Рабочая группа по поправкам в Конституцию должна завершить свою работу в течение ближайших шести месяцев, уточнил «Известиям» председатель международной комиссии Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных. Далее с июля по декабрь последует обсуждение и доработка предложений.

Есть сомнения

В первый день ВНС Александр Лукашенко назвал условия своего ухода из власти, среди которых «мир и порядок» в стране, а также безопасность его сторонников. Однако эксперты полагают, что при помощи нынешних поправок глава республики может продлить свой действующий срок, который начался в октябре 2020 года. Если референдум по изменению конституции проведут в декабре 2021 года, то лидер Белоруссии может инициировать отсчет своего президентского срока заново с 2022 года. И оставаться в кресле лидера страны еще пять лет. Так уже было после конституционного референдума в 1996 году, напомнил «Известиям» политолог Владимир Евсеев.

Также эксперт допускает, что этот вопрос может быть проведен через ВНС — по итогам референдума собранию, вероятно, придадут законодательную инициативу. Впрочем, парламентарий Андрей Савиных заверил «Известия», что этот вопрос в рамках ВНС и задач конституционной группы не затрагивался.

Полгодные условия_3 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске Фото: president.gov.by

— Каждую статью (конституции) планируется обсуждать гласно с гражданами через диалоговые площадки и парламент. Будет ли в статье записано что-либо про обнуление сроков — нет. Ниже Конституции такие вопросы решаются, — уточнил депутат «Известиям».

Белорусский политолог Евгений Прейгерман полагает, что Александр Лукашенко реагирует ситуационно и пока неизвестно, будет ли он продлевать свой нынешний срок. Это зависит, в том числе, от дальнейшего развития или угасания протестных настроений в обществе, пояснил эксперт «Известиям».

«Сход» vs Собрание

«На съезде этой группы не было дискуссий, обсуждений и споров. Все, для чего эти люди были использованы — это поднятие руки в те моменты, где скажут, чтобы сымитировать легитимацию каких-то заявлений или утверждений гражданина Лукашенко», — так в беседе с «Известиями» итоги ВНС оценила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сама в собрании не участвовавшая.

Она при этом подчеркнула, что новое правительство, так же, как и переходное, «рассмотрит все наработки независимой гражданской инициативы «Сход» и обязательно будет учитывать их при принятии решений». Платформа утверждает, что за ней не стоят какие-либо политические силы.

Представитель «Народного антикризисного управления» Павел Латушко заявил «Известиям», что считает новую конституцию «всего лишь желанием Лукашенко тянуть время».

— В 2020 году мы слышали про то, что новая конституция будет в 2021-м, теперь мы слышим, что она будет в 2022 году. Да и какие могут быть изменения в конституцию, если никто не соблюдает старую? Только уход Лукашенко и новые выборы способны разрешить политический кризис в стране и только потом есть смысл работать над новым проектом конституции, — считает он.

По мнению Евгения Прейгермана, ВНС все же влияет на ситуацию в стране, как бы это не отрицала оппозиция.

— После начала политического кризиса возникла неопределенность, люди, занимающие важные позиции, были дезориентированы. Поэтому ВНС важно: оно прерывает неопределенность, даже если на нем не принимаются ключевае решения, — отметил политолог.

Мечта или правда

Скептически по отношению к итогам ВНС настроен лидер крупнейшей оппозиционной партии — «Белорусского народного фронта» (БНФ) Алексей Янукевич. По его мнению, конституция вряд ли сильно изменится в 2022 году. Поскольку существующее положение вещей удовлетворяет власти и тех, кто их поддерживает. Кроме того, есть вопросы к самому референдуму — будет ли к нему доверие со стороны общества, усомнился политик.

Депутат Минского горсобрания Ольга Тесакова была единственным участником ВНС, который проголосовал против принятия итоговой резолюции и обращения. Несмотря на то, что она подняла руку, ее голос не засчитали и объявили, что резолюция поддержана «единогласно».

— Вроде как член счетной комиссии увидел и пообещал внести в протокол, посмотрим. По крайней мере мои соседи точно это видели, — заявила депутат «Известиям».

Говоря о реалистичности планов на пятилетку, депутат сообщила: «я мечтаю жить в такой стране, если бы это было правдой». Однако сам формат проведения ВНС и его подготовка и «близко не способствуют примирению» белорусского общества, констатировала политик.

Накануне представители оппозиционного «Белорусского народного фронта» и Либерально-демократической партии заявили «Известиям», что в рамках ВНС возможность высказаться получили все политические силы страны. Всебелорусское народное собрание проходило в Минске с 11 по 12 февраля. Участие в нем приняли свыше 2,7 тыс. делегатов, в том числе 300 иностранных гостей.