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В Белоруссии опровергли принуждение самолета Ryanair к развороту

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Самолет ВВС Белоруссии не принуждал борт Ryanair разворачиваться у государственной границы. Об этом 24 мая заявил командующий ВВС и войск ПВО республики Игорь Голуб на брифинге в связи с инцидентом.

По словам директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, на электронную почту минского аэропорта поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании самолета.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — цитирует Сикорского портал Onliner.by.

При этом, уточнил Сикорский, руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением пытался дозвониться до представительства компании Ryanair в Литве, но связаться у него не получилось. «После получения и уточнения информации экипаж рейса в соответствии с установленными международными требованиями установил на борту самолета код ответчика 7700, указывающий на наличие аварийной ситуации, и в радиотелефонном режиме запросил помощь установленной фразой MAD. После этого экипаж сообщил, что принял решение совершить посадку в национальном аэропорту Минск», — рассказал директор департамента по авиации.

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23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности».

В самолете в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском МИДе пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.

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