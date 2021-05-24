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Лавров прокомментировал экстренную посадку самолета в Минске

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Москва выступает за то, чтобы оценивать инцидент с самолетом в Минске не впопыхах, а на основе всех данных. Об этом 24 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, на основе всей имеющейся информации, тем более что представитель МИД Республики Беларусь сделал развернутое заявление», — сказал министр во время пресс-конференции.

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По его словам, в белорусском МИДе подчеркнули готовность властей действовать в этом вопросе максимально открыто, следуя всем международным правилам.

«Я думаю, что это абсолютно разумный подход», — отметил Лавров.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту судна был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Страны Запада резко раскритиковали Минск. Так, Литва заявила о намерении работать с другими государствами над закрытием белорусского неба для международных рейсов. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.

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