В Сети появилась запись разговора пилота Ryanair и авиадиспетчера

В Сети обнародовали запись разговора пилота пассажирского самолета Ryanair, совершившего накануне экстренную посадку в Минске, и белорусского авиадиспетчера. Из беседы следует, что диспетчер действительно рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Об этом 24 мая пишет «Страна.ua»

«Из соображений безопасности мы рекомендуем вам приземлиться», — сказал авиадиспетчер.

Пилот спросил о том, откуда пришло письмо о минировании самолета, на что диспетчер ответил, что письмо с соответствующей информацией пришло на e-mail службы безопасности аэропорта.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту судна находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки авиасредства его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась: самолет был безопасен.

Страны Запада резко раскритиковали Минск. Так, Литва заявила о намерении работать с другими государствами над закрытием белорусского неба для международных рейсов. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском МИДе пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.