Полиция Белоруссии записала видео с Протасевичем в СИЗО

Задержанный в Минске экс-главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в распространенном государственными СМИ Белоруссии видео заявил, что у него нет проблем со здоровьем. Также он дал признательные показания.

«Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО № 1 в Минске», — говорит Протасевич на видео.

По его словам, он сотрудничает со следствием, а также не имеет каких-либо проблем со здоровьем.

Протасевич находится в следственном изоляторе № 1 управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал судну приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился Протасевич. После посадки лайнера его задержали.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал произошедшее международным скандалом и заявил, что страны ЕС обсудят вопрос введения санкций против Белоруссии. Кроме того, Украина полностью остановила авиасообщение с Минском, перенаправив все рейсы в обход воздушного пространства республики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заверил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.