Глава Евросовета назвал международным скандалом ситуацию с самолетом Ryanair

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске является международным скандалом, страны Евросоюза обсудят вопрос введения санкций против Белоруссии.

Он подчеркнул, что данное событие представляло угрозу как для гражданского населения, так и международной безопасности.

«Я включил ситуацию в повестку саммита, мы будем обсуждать санкции», — написал он в Twitter в понедельник, 24 мая.

Мишель выразил надежду, что лидеры стран ЕС смогут принять решение по данному вопросу.

Ранее, 23 мая, самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали после посадки судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.