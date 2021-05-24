МВД Белоруссии сообщило о местонахождении Протасевича

МВД Белоруссии сообщило, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в следственном изоляторе № 1 управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области. По данным ведомства, задержанный не имеет жалоб на здоровье.

«В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении «Следственный изолятор № 1» управления департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — написала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал судну приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией. В частности, Украина полностью остановила авиасообщение с Минском, перенаправив все рейсы в обход его воздушного пространства.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что данный инцидент является международным скандалом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.