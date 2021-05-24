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Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать в ЕС

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На саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Соответствующее совместное заявление по итогу заседания опубликовано в понедельник, 24 мая.

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«Принять необходимые меры для запрета пролета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями», — сказано в тексте.

Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

Вместе с этим лидеры стран — членов ЕС потребовали освобождения белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, а также призвали Международную организацию гражданской авиации расследовать «беспрецедентный и неприемлемый инцидент» с посадкой борта Ryanair в Минске.

Кроме того, по итогу заседания ЕС предлагается принять новые адресные экономические санкции против белорусских властей.

Ранее в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционной помощи ЕС для Белоруссии в размере €3 млрд.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель назвал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске международным скандалом. Он подчеркнул, что страны ЕС обсудят вопрос введения санкций против Белоруссии.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал судну приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с посадкой самолета и последующим задержанием Протасевича внутренними делами Белоруссии. Она отметила, что последовавшие за данным инцидентом санкции вызывают удивление.

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