Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Госдуме прокомментировали замену флага России на ЧМ по хоккею в Риге
Мир
ЕС заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии на €3 млрд
Мир
МВД Белоруссии сообщило о местонахождении Протасевича
Мир
Нетаньяху высказался о возможности создания Ираном ядерного оружия
Мир
Lufthansa приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии
Мир
Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Литву
Политика
В МИД РФ назвали арест Протасевича внутренним делом Белоруссии
Мир
В Белом доме раскрыли темы переговоров Салливана и Патрушева
Сюжет:

ЕС заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии на €3 млрд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционной помощи Евросоюза (ЕС) для Белоруссии в размере €3 млрд.

Заполонили: против Белоруссии готовится новый пакет санкций
Минск обвинили в преследовании польского меньшинства

«У ЕС есть инвестиционный и экономический пакет на €3 млрд для Белоруссии, он заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет демократической страной», — написала она в Twitter в понедельник, 24 мая.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске является международным скандалом. Он подчеркнул, что страны ЕС обсудят вопрос введения санкций против Белоруссии.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал судну приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией. В частности, Украина полностью остановила авиасообщение с Минском, перенаправив все рейсы в обход его воздушного пространства.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с посадкой самолета и последующим задержанием Протасевича внутренними делами Белоруссии. Она отметила, что последовавшие за данным инцидентом санкции вызывают удивление.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021