ЕС заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии на €3 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционной помощи Евросоюза (ЕС) для Белоруссии в размере €3 млрд.

«У ЕС есть инвестиционный и экономический пакет на €3 млрд для Белоруссии, он заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет демократической страной», — написала она в Twitter в понедельник, 24 мая.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске является международным скандалом. Он подчеркнул, что страны ЕС обсудят вопрос введения санкций против Белоруссии.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал судну приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией. В частности, Украина полностью остановила авиасообщение с Минском, перенаправив все рейсы в обход его воздушного пространства.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с посадкой самолета и последующим задержанием Протасевича внутренними делами Белоруссии. Она отметила, что последовавшие за данным инцидентом санкции вызывают удивление.