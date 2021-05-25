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Белорусским самолетам запретили летать над Британией без разрешения

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Самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения. Об этом 25 мая заявил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

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«После вчерашней отмены разрешения на полеты [компании] «Белавиа» в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение», — написал глава ведомства в Twitter.

24 мая правительство Великобритании потребовало от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии, так как это может навредить безопасности пассажиров.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности».

В самолете в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

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