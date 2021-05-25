Белорусским самолетам запретили летать над Британией без разрешения

Самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения. Об этом 25 мая заявил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«После вчерашней отмены разрешения на полеты [компании] «Белавиа» в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение», — написал глава ведомства в Twitter.

24 мая правительство Великобритании потребовало от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии, так как это может навредить безопасности пассажиров.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности».

В самолете в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.