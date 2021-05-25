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Песков оценил решение ряда стран о прекращении полетов над Белоруссией

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В Кремле выразили сожаление относительно решения ряда стран о прекращении авиаперелетов над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом во вторник, 25 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Здесь можно выразить только сожаление. Дело в том, что облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, для любой компании накладно. Сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже обсуждать исходя из конкретики, исходя из конкретных данных. Наши европейские коллеги пошли по другому пути», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Ранее во вторник Песков назвал русофобией заявления о якобы причастности РФ к ситуации с самолетом Ryanair. По его словам, за ними стоит лишь идея вновь обвинить Россию в чем-либо.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. 25 мая она сравнила реакцию ЕС с истерикой.

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