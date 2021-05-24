В МИД РФ оценили реакцию Запада на инцидент с самолетом в Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.
Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.
На борту самолета был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.
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