Во Франции допустили «закрытие воздушного пространства Белоруссии»

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил в понедельник, 24 мая, что расширение санкций Евросоюза (ЕС) против Белоруссии в связи с принудительной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair в Минске не исключено. Он также уточнил, что Париж допускает «закрытие воздушного пространства Белоруссии».

«Этот акт государственного пиратства, который не может остаться безнаказанным... Начиная с выборных событий, фальсификаций и репрессий в прошлом году, мы несколько раз принимали санкции против Белоруссии. Сегодня (белорусский лидер Александр — Ред.) Лукашенко сам находится под санкциями... и около 100 ответственных лиц в Белоруссии находятся под санкциями. Естественно, мы можем расширить эти санкции на других лиц», — сказал Бон в эфире телеканала BFMTV.

Госсекретарь при МИД Франции подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться в понедельник на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Накануне председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с законодателями из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ призвали запретить полеты над Белоруссией.

Подобные заявления связаны с инцидентом, который произошел 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Однако информация о минировании не подтвердилась.

После чего Следственный комитет Белоруссии 23 мая возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД республики подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

При этом в декабре прошлого года КГБ Белоруссии включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД республики обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.