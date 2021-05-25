В РФ назвали русофобией обвинения в причастности к инциденту с рейсом Ryanair

Заявления Лондона о возможной причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске являются проявлением оголтелой русофобии. Такое мнение 25 мая выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это такая одержимость русофобская, это навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россию обвинят в самом факте ее существования. К сожалению, подобные с политической точки зрения адекватные обвинения имеют место», — сказал представитель Кремля.

24 мая глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что власти страны рассмотрят возможность введения санкций против «Северного потока — 2». Он также призвал освободить находившегося на борту самолета Ryanair основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали после посадки воздушного судна, и «других политических заключенных, содержащихся в Белоруссии».

Также Рааб не исключил, что Москва может быть причастна к инциденту с посадкой лайнера в Минске.

25 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии ожидания новых санкций Евросоюза (ЕС) против Москвы на фоне инцидента с рейсом ирландского лоукостера.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.