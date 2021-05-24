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В Британии предложили санкции против СП-2 из-за инцидента с самолетом Ryanair

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Лондон рассмотрит возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом 24 мая заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

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«Великобритания осуждает вчерашние действия белорусских властей, которые арестовали журналиста Романа Протасевича на основании уловки, заставив самолет приземлиться в Минске. Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко — Ред.) должен быть привлечен к ответственности за свои действия», — следует из сообщения, опубликованного на сайте британского дипведомства.

Рааб призвал к освобождению находившегося на борту самолета во время инцидента основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали после посадки судна, и «других политических заключенных, содержащихся в Белоруссии». По словам британского министра, Лондон работает с союзниками над скоординированным ответом, включая санкции.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал судну приземлиться «в целях безопасности».

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании самолета.

По словам директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артема Сикорского, на электронную почту минского аэропорта поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании лайнера, в связи с чем ему пришлось совершить экстренную посадку.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

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