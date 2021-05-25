Захарова оценила заявление Лондона о санкциях против СП–2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Великобритании о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» (СП–2) на фоне инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

«Уже притчей во языцех стали «британские ученые». Мне кажется, на подходе уже «британская логика» — как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят», — заявила Захарова в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 25 мая.

Также она рассказала, что посадка самолета произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности, по решению командира экипажа, что было подтверждено со стороны авиакомпании, из-за угрозы теракта. Представитель МИД отметила, что действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам, истребитель ВВС республики был поднят в воздух для ведения контроля и в случае необходимости оказания помощи при посадке.

«Хочу напомнить, в том числе и нашим западным коллегам (в первую очередь из ЕС), что поблизости [от маршрута авиалайнера] была расположена белорусская атомная электростанция», — добавила Захарова.

24 мая глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что власти страны рассмотрят возможность введения санкций против трубопроводов «Северного потока — 2». Он также призвал к освобождению находившегося на борту самолета во время инцидента основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали после посадки воздушного судна, и «других политических заключенных, содержащихся в Белоруссии».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой он посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Данные о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали инцидент с воздушным судном и задержание Протасевича. Ряд законодателей Соединенных Штатов и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

24 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что республика требует немедленно освободить Протасевича. Также МИД Франции выступил за введение дополнительных санкций в отношении властей Белоруссии из-за произошедшего инцидента.

В тот же день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. В основном страны ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против него выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.