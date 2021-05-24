В МИД Франции прокомментировали ситуацию с самолетом Ryanair

Франция требует немедленно освободить одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, задержанного в Минске после вынужденной посадки рейса Афины–Вильнюс. Об этом сообщил в понедельник, 24 мая, министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы требуем немедленного освобождения Протасевича и [россиянки Софии] Сапеги, а также арестованных и произвольно задержанных в Белоруссии политических заключенных», — цитирует его слова пресс-служба МИД Франции.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство страны выступило за введение дополнительных санкций против белорусских властей в связи с инцидентом.

«Сегодня вечером я разговаривал со Светланой Тихановской (бывший кандидат в президенты Белоруссии. — Ред.). Я подтвердил, что Франция будет действовать решительно, чтобы обеспечить единый и жесткий ответ европейцев в соответствии с их позицией с начала белорусского кризиса в августе прошлого года. Теперь этот ответ должен включать в себя сильные дополнительные санкции против белорусского режима», — отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам Ле Дриана, эти меры являются предметом обсуждений саммита глав лидеров ЕС, который начался в Брюсселе ранее в понедельник.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась.

Страны Запада раскритиковали действия Минска после инцидента. Так, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.