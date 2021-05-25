Austrian Airlines заявила о прекращении полетов над Белоруссией

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines, которая является дочерней компанией концерна Lufthansa, прекращает полеты над территорией Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил представитель авиаперевозчика.

«До решения саммита ЕС вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group было решено, что мы до дальнейших распоряжений будем облетать белорусское воздушное пространство. Это решение было подкреплено решением на уровне ЕС. До дальнейших распоряжений ситуация будет постоянно изучаться», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Также премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, что поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию в таможенных пунктах аэропортов уже получила Госпогранслужба Украины.

Финская авиакомпания Finnair также объявила о приостановке полетов над воздушным пространством Белоруссии. Французская Air France приняла аналогичное решение. Кроме того, латвийская авиакомпания airBaltic решила не проводить полеты над территорией Белоруссии.

Помимо этого, транспортное управление Швеции рекомендовало не совершать полеты в воздушном пространстве Белоруссии, после чего авиакомпания SAS со штаб-квартирой в Стокгольме сообщила, что будет облетать воздушное пространство республики.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

В свою очередь, белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж на период с 25 мая по 30 октября текущего года.