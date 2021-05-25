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«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж на пять месяцев

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж на период с 25 мая по 30 октября текущего года. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

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Отмена полетов носит вынужденный характер, так как власти Великобритании и Франции запретили выполнение рейсов «Белавиа», уточнили в компании 25 мая.

«Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам», — говорится в заявлении «Белавиа».

Добавляется, что пассажиры могут вернуть деньги за билеты в полном объеме.

В случае необходимости можно изменить дату вылета в течение срока действия проездного документа. Для этого следует с документом, удостоверяющим личность, обратиться по месту приобретения авиабилетов.

Утром 25 мая рейс «Белавиа» в Париж был отменен.

Также в этот день финская авиакомпания Finnair объявила о приостановке полетов над воздушным пространством Белоруссии. Французская Air France приняла аналогичное решение на фоне выводов Европейского совета, пишет «Газета.ру».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его его задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

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