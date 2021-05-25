Рейс авиакомпании «Белавиа» в Париж отменен

Рейс белорусской авиакомпании «Белавиа» в Париж во вторник, 25 мая, отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте национального аэропорта Минск.

Самолет должен был приземлиться в аэропорте Шарль-де-Голль в 15:15 (в 16:15 по мск). Однако в настоящий момент на табло рядом с ним стоит отметка «отменен».

Помимо этого, в авиакомпании сообщили, что «Белавиа» отменяет рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября. Отмечается, что решение было принято в связи с заявлением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов.

Ранее в этот день финская авиакомпания Finnair объявила о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Кроме того, французская Air France также приняла подобное решение «до дальнейшего уведомления», пишет «Газета.ру».

Во вторник госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил о приостановке разрешения на полеты белорусского перевозчика «Белавиа» в страну.

Кроме того, 24 мая на саммите стран Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз (ЕС). Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

Помимо этого, лидеры стран — членов ЕС потребовали освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Данные о минировании не подтвердились.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича и пригрозили Минску последствиями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заверил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.