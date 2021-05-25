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Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая

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С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом 25 мая сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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По его словам, решение принято на внеочередном заседании украинского кабмина. Правительство поручило профильным министерствам и ведомствам принять для этого необходимые меры.

«Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Шмыгаль, поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в Белоруссию в таможенных пунктах аэропортов уже получила Госпогранслужба Украины.

Киев рассматривает экстренную посадку воздушного судна Ryanair в Минске как нарушение конвенции о международной авиации. Решение о запрете авиасообщения принято из соображений безопасности полетов и пассажиров, заключил он.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Минск обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

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