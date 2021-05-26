Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Прокуратура Бельгии начала расследование кибератаки на МВД страны
Мир
Мальта выступила против вступления в НАТО
Армия
Фрегат «Адмирал Григорович» провел ракетные стрельбы в Черном море
Мир
Новый штамм COVID-19 обнаружен в бразильском штате Сан-Паулу
Экономика
Доля МСП в закупках госкомпаний превысила 30%
Туризм
РЖД изменит концепцию вагонов-ресторанов
Наука
Полное лунное затмение в среду продлится 14 минут
Экономика
Финомбудсмен встал на защиту физлиц лишь в 22% споров с банками
Общество
Россиян предупредили о мощных магнитных бурях 27-29 мая
Сюжет:

Belavia грозит портеря $50 млн из-за авиаблокировки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за воздушной блокировки Белоруссии и запрета Belavia осуществлять полеты в страны ЕС перевозчик может потерять уже в 2021 году порядка $50 млн, считают директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий и источник «Известий» в крупной российской авиакомпании. По словам последнего, в июне на долю закрытых стран приходилось порядка 45% выставленных Belavia кресел.

Заполонили: против Белоруссии готовится новый пакет санкций
Минск обвинили в преследовании польского меньшинства

Также Белоруссия потеряет от облета страны иностранными перевозчиками. Компания по организации воздушного пространства «Белаэронавигация» могла зарабатывать ежегодно около $80 млн на услугах, оказываемых международным рейсам, считают Андрей Лобода и старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По оценке экспертов, Белоруссия из-за бойкота может терять порядка $40-50 млн «пролетных» в год.

Экономист и официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода поясняет, что Belavia продолжит перелеты в Грузию, Турцию и Египет, эти направления очень востребованы среди россиян, которые пользовались пересадкой в Минске. Но маршруты теперь будут обходить Украину и пролегать через российское воздушное пространство, предупреждает он.

«Это значит, что помимо увеличения времени перелета на 30-60 минут цены на билеты на эти направления подрастут минимум на 5-10%», — считает эксперт.

24 мая ЕС начал блокаду белорусской гражданской авиации из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair и ареста находившегося на его борту активиста Романа Протасевича. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС заявил, что страны объединения запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских государств. На 25 мая от полетов над Белоруссией отказалось более 20 стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Облетели в копеечку: белорусской авиаотрасли грозит потеря $100 млн

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021