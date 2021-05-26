Belavia грозит портеря $50 млн из-за авиаблокировки

Из-за воздушной блокировки Белоруссии и запрета Belavia осуществлять полеты в страны ЕС перевозчик может потерять уже в 2021 году порядка $50 млн, считают директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий и источник «Известий» в крупной российской авиакомпании. По словам последнего, в июне на долю закрытых стран приходилось порядка 45% выставленных Belavia кресел.

Также Белоруссия потеряет от облета страны иностранными перевозчиками. Компания по организации воздушного пространства «Белаэронавигация» могла зарабатывать ежегодно около $80 млн на услугах, оказываемых международным рейсам, считают Андрей Лобода и старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По оценке экспертов, Белоруссия из-за бойкота может терять порядка $40-50 млн «пролетных» в год.

Экономист и официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода поясняет, что Belavia продолжит перелеты в Грузию, Турцию и Египет, эти направления очень востребованы среди россиян, которые пользовались пересадкой в Минске. Но маршруты теперь будут обходить Украину и пролегать через российское воздушное пространство, предупреждает он.

«Это значит, что помимо увеличения времени перелета на 30-60 минут цены на билеты на эти направления подрастут минимум на 5-10%», — считает эксперт.

24 мая ЕС начал блокаду белорусской гражданской авиации из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair и ареста находившегося на его борту активиста Романа Протасевича. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС заявил, что страны объединения запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских государств. На 25 мая от полетов над Белоруссией отказалось более 20 стран.

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Облетели в копеечку: белорусской авиаотрасли грозит потеря $100 млн