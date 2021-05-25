Finnair и Air France приостановили полеты над Белоруссией

Финская авиакомпания Finnair и французская Air France объявили о приостановке полетов над воздушным пространством Белоруссии. Об этом говорится во вторник, 25 мая, в заявлениях перевозчиков.

«Мы прекратим использование воздушного пространства Белоруссии до дальнейшего уведомления. Наш следующий рейс в Газипашу (город в Турции — Ред.) в следующую среду. Согласно рекомендации Traficom (агентства транспорта и коммуникаций — Ред.), этот маршрут будет обходить воздушное пространство Белоруссии. Это изменение немного увеличит время полета», — говорится в заявлении Finnair на странице в Twitter.

Французская Air France уведомила о приостановке полетов над Белоруссией «до дальнейшего уведомления» на фоне выводов Европейского совета, пишет «Газета.ру».

«У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен», — цитирует сообщение компании Le Figaro.

Ранее, 23 мая, лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал судну приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки лайнера его задержали.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы 24 мая призвали запретить полеты над Белоруссией. В тот же день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с самолетом Ryanair политизируют, и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заверил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.