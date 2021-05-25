Польская авиакомпания LOT сообщила об отмене рейса в Минск

Польская авиакомпания LOT отменила рейс в Минск, ожидалось, что он отправится в пункт назначения в 15:15 (16:15 мск). Об этом во вторник, 25 мая, свидетельствуют данные службы информации варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена.

При этом, согласно данным табло,рейс Варшава — Минск в 15:05 (16:05 мск) вылетит штатно.

Ранее во вторник стало известно, что полеты над Белоруссией приостановили авиакомпании Austrian Airlines, Finnair и Air France.

Ранее отказались от полетов в воздушном пространстве страны авиакомпании Латвии (AirBaltic), Польши (LOT), Венгрии (WizzAir), Германии (Lufthansa), Нидерландов (KLM), Австралии (Australian Airlines) и испанская авиакомпания Iberia.

Также с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией Украина. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, что Госпогранслужба Украины уже получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Белоруссии или в республику в таможенных пунктах аэропортов.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его его задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с лайнером политизируют и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. 25 мая она сравнила реакцию ЕС с истерикой.