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Суд оштрафовал Навального на 850 тыс. рублей по делу о клевете

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Блогер Алексей Навальный, признанный виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, оштрафован решением Бабушкинского суда Москвы на 850 тыс. рублей. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент «Известий».

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Ранее в ходе заседания суд признал Навального виновным в клевете на ветерана, установив, что действия блогера имели целенаправленный характер. При этом суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка.

Навальному назначили лишение свободы на 3,6 месяцев в колонии общего режима.

Кроме того, судья назначила блогеру штраф за поведение. Материалы об оскорблениях Навальным участников процесса будут направлены в Следственный комитет РФ для проверки.

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы завершились прения сторон по этому делу. Гособвинение попросило признать блогера виновным. При этом отмечалось, что вместо извинений «подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса». Прокурор запросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

Защита Навального со своей стороны просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко.

Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России. Мужчина потребовал от обвиняемого публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении.

Спустя неделю второй процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и делала замечание адвокату Навального.

Сам ветеран Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Как сообщала его дочь Елена Артеменко, самочувствие ее отца на фоне судебного процесса против Навального относительно нормальное.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева в считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.

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