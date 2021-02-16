Защита Навального попросила об оправдательном приговоре

Защита блогера Алексея Навального просит оправдать его по уголовному делу о клевете на ветерана, передает во вторник, 16 февраля, корреспондент «Известий».

«Прошу вынести оправдательный приговор, уголовное дело прекратить», — заявила адвокат Ольга Михайлова.

По решению суда Навальный 20 февраля выступит с последним словом.

«Оглашение последнего слова подсудимого состоится 20 февраля в 14:00», — объявила мировая судья Вера Акимова.

В Бабушкинском суде Москвы во вторник проходит третье по счету слушание по делу блогера Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Гособвинение попросило признать Навального виновным и назначить ему штраф в размере 950 тыс. рублей. Сам блогер отказался признать свою вину.

Первое слушание дела в отношении Навального по статье о клевете состоялось 5 февраля. Спустя неделю второй процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Сам ветеран Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального. По словам его дочери Елены Артеменко, самочувствие ее отца на фоне судебного процесса против Навального относительно нормальное.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.