Гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете на ветерана

Гособвинение попросило признать блогера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом сообщает во вторник, 16 февраля, корреспондент «Известий».

«Навальный совершил клевету на ветерана Великой Отечественной войны. <…> Вместо того чтобы по-человечески извиниться, подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса», — сказала прокурор Екатерина Фролова.

На данный момент прокурор не запросила наказание по делу.

Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы утром 16 февраля на автозаке из СИЗО «Матросская Тишина». Сообщалось, что его сопровождали два автомобиля ДПС.

Ранее, 12 февраля, стало известно, что мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве отложил до 16 февраля заседание по делу Навального о клевете в адрес Артеменко. Блогеру вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), ему грозит штраф или принудительные работы.

В тот день процесс начался с замечаний стороне защиты. Так, судья вынесла предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Сам ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе, так как ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений со стороны Навального.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.