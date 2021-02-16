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Навальный доставлен в суд

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Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, сообщает во вторник, 16 февраля, корреспондент «Известий».

Унизить и оскорбить: чем могут обернуться для Навального колкости в суде
Еще до прений сторон по делу о клевете на ветерана слушания погрязли в словесных баталиях

Он отметил, что блогера привезли в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина», его сопровождали два автомобиля ДПС. Навального поместили в конвойное помещение, где он дожидается заседания, которое начнется в 10.00 (мск).

Полиция усилила меры безопасности у здания суда.

12 февраля стало известно, что мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве отложил до 16 февраля заседание по делу Навального о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко.

В тот день процесс начался с замечаний стороне защиты. Так, судья вынесла предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе, так как ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений со стороны Навального.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок в Конституцию России.

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