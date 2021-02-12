Заседание по делу Навального началось с замечаний стороне защиты

Заседание Бабушкинского суда, рассматривающего дело блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, началось с замечаний стороне защиты, передает корреспондент «Известий» 12 февраля.

Отмечается, что судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

В свою очередь, защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. Сам Навальный поддержал предложение своих адвокатов.

После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе.

До начала заседания адвокат блогера Ольга Михайлова в ответ на вопрос журналистов о возможном примирении сторон заявила, что одного примирения и извинений для прекращения дела недостаточно.

На повторное слушание Навального в пятницу привезли на территорию суда на автозаке из СИЗО «Матросская Тишина». Возле суда были усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. Однако в настоящий момент возле здания спокойно и там находятся только представители СМИ.

При этом к зданию суда приехали машины с дипломатическими номерами и иностранный представитель прошел внутрь здания. Комментировать свое появление он отказался.

На первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, состоявшегося 5 февраля, адвокаты блогера опоздали.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания обвиняемый отказался признать свою вину. Потерпевший ветеран, которого Навальный летом прошлого года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России, участвовал в заседании в режиме онлайн.

94-летний мужчина потребовал от Навального публичных извинений за клевету и напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен, участвовал в партизанском движении. В ходе слушания ветерану стало плохо и, ему вызвали скорую помощь, после чего был объявлен перерыв.

Позднее судья Акимова приняла решение перенести на 12 февраля заседание по данному делу.

В 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.