Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете

Блогера Алексея Навального утром в пятницу, 12 февраля, доставили в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Навального привезли на территорию суда на автозаке из СИЗО «Матросская Тишина». Начала слушания он будет ожидать в конвойном помещении. Оно запланировано на 10:00.

Возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. В настоящий момент обстановка спокойная, сторонников блогера нет.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. При этом адвокаты блогера опоздали на заседание.

Сначала Навальному дали час, чтобы ознакомиться с материалами дела, а потом, после того как прокурор зачитала обвинение блогеру в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, обвиняемый отказался признать свою вину. Если вина блогера будет доказана, ему грозит штраф или обязательные работы.

Сам потерпевший по делу ветеран Артеменко, которого Навальный летом прошлого года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России, участвовал в заседании в режиме онлайн.

94-летний мужчина потребовал от Навального публичных извинений за клевету и напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен, участвовал в партизанском движении. В ходе слушания ветерану стало плохо и, ему вызвали скорую помощь, после чего был объявлен перерыв.

Позднее судья Вера Акимова приняла решение перенести на 12 февраля заседание по данному делу.

В 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне — глупость и бред, его сторонники также выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.