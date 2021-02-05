Заседание по делу Навального о клевете перенесли на 12 февраля

Бабушкинский суд Москвы перенес на 12 февраля заседание по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Такое решение приняла судья Вера Акимова в пятницу, 5 февраля.

«Отложить заседание на 12 февраля в 10:00», — заявила она.

Слушание по делу о клевете, возбужденному в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, началось ранее в этот же день. Адвокаты блогера опоздали на заседание.

Сначала Навальному дали час, чтобы ознакомиться с материалами дела, а потом, после того как прокурор зачитала обвинение блогеру в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, обвиняемый отказался признать свою вину.

Сам потерпевший по делу ветеран Артеменко, которого Навальный летом прошлого года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России, участвовал в заседании в режиме онлайн.

Он потребовал от Навального публичных извинений за клевету. 94-летний мужчина напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен, участвовал в партизанском движении, при этом блогер назвал его предателем Родины. Артеменко это очень огорчило. Ему вызвали скорую помощь, после чего был объявлен перерыв. Адвокаты Навального от комментариев отказались.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева в этот же день завила, что Навальный своим высказыванием в адрес Артеменко оскорбил целое поколение.

Также в пятницу председатель координационного совета общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков назвал высказывание Навального «плевком в лицо всей нации и русского народа».

В 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне — глупость и бред, его сторонники также выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.