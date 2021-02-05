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В «Бессмертном полку» назвали высказывания Навального оскорблением целого поколения

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Блогер Алексей Навальный своим высказыванием в адрес ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Игната Артеменко оскорбил целое поколение. Такое мнение в пятницу, 5 февраля, высказала телеканалу РЕН ТВ сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.

«Это был не конкретный человек, если верить его комментариям, а вообще все люди, всё то поколение, которое представляет Игнат Сергеевич. То поколение, которое и воевало, то поколение, которое трудилось в тылу, и то поколение, которое после войны восстанавливало всю нашу Родину. И в принципе всю свою жизнь положили на то, чтобы мы сейчас могли дальше строить то демократическое общество, за которое они ратуют», — сказала Цунаева.

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Он отметила, что также чувствует себя оскорбленной, и если бы имелась юридическая возможность, она бы тоже подала в суд на блогера.

По словам Цунаевой, Навальный и его сторонники пытались «словить хайп» на теме 75-летия Победы. Она также назвала это «очень подлой историей».

Ранее в этот же день председатель координационного совета общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков назвал высказывание Навального «плевком в лицо всей нации и русского народа».

Летом 2020 года Артеменко снялся в видеоролике и поддержал голосование по поправкам в Конституцию России. Помимо него, в видео снялись и стали объектом критики Навального в том числе академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев.

В июне ветерану стало плохо с сердцем после того, как Навальный назвал его холуем и предателем, раскритиковав ролик.

В результате было возбуждено дело о клевете в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. Слушание по нему началось 5 февраля 2021 года. Адвокаты оппозиционера опоздали на заседание.

На судебный процесс, в частности, прибыл первый секретарь посольства Франции Иуан Юрес. Москва поприветствовала стремление иностранных дипломатов поддержать ветерана ВОВ. Накануне Тимирязевский суд столицы рассматривал административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции в российской столице. На процессе были только два адвоката, дипломаты к зданию суда не приехали. Иностранец получил семь суток ареста.

Прокурор зачитала обвинение Навальному, в котором говорится, что он умышленно распространил сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко. Блогер отказался признать свою вину.

Сам ветеран потребовал от Навального публичных извинений за клевету в отношении него. 94-летний мужчина напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен, участвовал в партизанском движении, при этом блогер назвал его предателем Родины. Артеменко это очень огорчило.

Ветеран участвовал в заседании по видеосвязи, во время которого ему стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, после чего был объявлен перерыв.

Адвокаты Навального от комментариев отказались.

В 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне — глупость и бред, его сторонники также выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.

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