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Историк назвал экстремизмом оскорбления Навальным ветерана

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Высказывание блогера Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Игната Артеменко является экстремизмом. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ 5 февраля председатель координационного совета Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков.

По его словам, блогер целенаправленно и системно пытается принизить достоинство подвига победителей ВОВ и воздействовать на молодое поколение, которое не имеет жизненного опыта.

Новиков отметил, что опасность заключается в том, что, «так сказать, «интернет-гуру», «проповедник» рассказывает молодежи, что «не надо уважать старшее поколение».

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«И я бы тут рассматривал вопрос в первую очередь вообще об экстремизме. И как коллеги с Запада — на любую такую попытку внутри страны, — они назвали «внутренним терроризмом». Это чистой воды внутренний терроризм», — сказал собеседник телеканала.

Высказывание блогера историк назвал «плевком в лицо всей нации и русского народа» — всех россиян, преемников советских народов, «которые так или иначе принимали участие в Великой Отечественной войне».

«Даже он их там холуями обзывает и всячески костерит и чистит», — сказал Новиков, комментируя высказывания Навального.

Летом 2020 года Артеменко снялся в видеоролике и поддержал голосование по поправкам в Конституцию России. Помимо него, в видео снялись и стали объектом критики Навального в том числе академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев.

В июне ветерану стало плохо с сердцем после того, как Навальный назвал его холуем и предателем.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич допустил юридические последствия для блогера после оскорбления ветерана. Оценку оппозиционером ветерана сенатор счел несправедливой и унизительно-оскорбительной.

В результате было возбуждено дело о клевете в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. Слушание по нему началось 5 февраля 2021 года. Адвокаты оппозиционера опоздали на заседание.

На судебный процесс, в частности, прибыл первый секретарь посольства Франции Иуан Юрес. Москва поприветствовала стремление иностранных дипломатов поддержать ветерана ВОВ. Накануне Тимирязевский суд столицы рассматривал административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции в российской столице. На процессе были только два адвоката, дипломаты к зданию суда не приехали. Иностранец получил семь суток ареста.

Прокурор зачитала обвинение Навальному, в котором говорится, что он умышленно распространил сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко. Блогер отказался признать свою вину.

Сам ветеран потребовал от Навального публичных извинений за клевету в отношении него. 94-летний мужчина напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен, участвовал в партизанском движении, при этом блогер назвал его предателем Родины. Артеменко это очень огорчило.

Ветеран участвовал в заседании по видеосвязи, во время которого ему стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, после чего был объявлен перерыв.

Адвокаты Навального от комментариев отказались.

В 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне — глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.

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