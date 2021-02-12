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Иностранные дипломаты прибыли к рассматривающему дело Навального суду

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Машина с дипломатическими номерами подъехала к зданию Бабушкинского суда Москвы, где в скором в времени в пятницу, 12 февраля, начнется слушание дела блогера Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Свое прибытие к суду дипломат отказался комментировать. какую именно страну он представляет в РФ, неизвестно.

В свою очередь адвокат блогера Ольга Михайлова в ответ на вопрос о возможном применении сторон заявила, что одного примирения и извинений для прекращения дела недостаточно.

Ранее утром в пятницу автозак с Навальным прибыл в суд из СИЗ «Матросская Тишина». Начала слушания о ожидает в конвойном помещении. Оно запланировано на 10:00.

Отмечалось, что возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. Однако обстановка у здания спокойная, сторонников блогера замечено не было.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. При этом адвокаты блогера опоздали на заседание.

Сначала Навальному дали час, чтобы ознакомиться с материалами дела, а потом, после того как прокурор зачитала обвинение блогеру в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, обвиняемый отказался признать свою вину. Если вина блогера будет доказана, ему грозит штраф или обязательные работы.

Сам потерпевший по делу ветеран Артеменко, которого Навальный летом прошлого года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России, участвовал в заседании в режиме онлайн.

94-летний мужчина потребовал от Навального публичных извинений за клевету и напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен, участвовал в партизанском движении. В ходе слушания ветерану стало плохо и, ему вызвали скорую помощь, после чего был объявлен перерыв.

Позднее судья Вера Акимова приняла решение перенести на 12 февраля заседание по данному делу.

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