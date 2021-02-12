Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Бабушкинский суд Москвы оставил без удовлетворения ходатайство защиты Алексея Навального об отводе судьи при рассмотрении дела о клевете блогера в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

Повторное заседание суда, рассматривающего дело Навального о клевете в адрес ветерана, началось в 10:00 в пятницу.

Судья начала слушание с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального. В свою очередь, защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе.

При этом сам ветеран Артеменко представил свои показания в письменном виде и не стал участвовать в заседании по видеосвязи.

До начала процесса к зданию суда приехали машины с дипломатическими номерами и один из иностранных представителей прошел внутрь здания. Комментировать свое появление он отказался.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. Тогда адвокаты блогера опоздали на заседание.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания обвиняемый отказался признать свою вину. Потерпевший ветеран, которого Навальный летом прошлого года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России, участвовал в заседании в режиме онлайн.

94-летний мужчина потребовал от Навального публичных извинений за клевету и напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен, участвовал в партизанском движении. В ходе процесса ветерану стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Решением судьи Веры Акимовой заседание по данному делу перенесли на 12 февраля.

В 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.