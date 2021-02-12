Ветеран представил показания по делу Навального о клевете в письменном виде

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, являющийся потерпевшим по делу блогера Алексея Навального о клевете, представил свои показания в письменном виде. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

В прошлом заседании ветеран участвовал по видеосвязи. В ходе процесса 94-летнему мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь. На повторном заседании он не примет участие онлайн.

Повторное заседание Бабушкинского суда, рассматривающего дело Навального о клевете в адрес ветерана, началось в 10:00 в пятницу.

Судья начала слушание с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального. В свою очередь, защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе.

До начала процесса к зданию суда приехали машины с дипломатическими номерами и один из иностранных представителей прошел внутрь здания. Комментировать свое появление он отказался.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. Тогда адвокаты блогера опоздали на заседание.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания обвиняемый отказался признать свою вину. Потерпевший ветеран, которого Навальный летом прошлого года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России, участвовал в заседании в режиме онлайн.

94-летний мужчина потребовал от Навального публичных извинений за клевету и напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен, участвовал в партизанском движении.

Решением судьи Акимовой заседание по данному делу перенесли на 12 февраля.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров, после того как блогер отказался извиняться перед ветераном, заявил, что Навальный должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона.

В 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.