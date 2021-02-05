Эксперты оценили отказ Навального извиниться перед ветераном

На суде по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко оскорбивший его блогер Алексей Навальный должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона. Такое мнение «Известиям» высказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

«Его безнаказанность — это наша неуемная доброта довела до этого состояния. Он последовательно выполняет или работает на западные спецслужбы. Он предатель. Ветеран 15 лет в партизанском отряде, боролся с фашизмом. А он нацист, он предает интересы своей родины», — считает Макаров.

По его словам, Навальный участвовал в организации системной кампании по глумлению над исторической памятью.

«Ведь если вспомните, весной 2020, когда мы готовили онлайн-движение «Бессмертного полка» из-за коронавируса, его сторонники ставили на сайте движения <…> фотографии нацистских преступников начиная с Гитлера. Это что такое? Это система, это он не случайно обронил, назвал его предателем. Посмотрите, каких уважаемых людей он так назвал. Я полагаю, что сейчас надо действительно разобраться во всей этой подоплеке. Причем разобраться не только в этом оскорблении, а во всей серии последовательных его шагов. И в обязательном порядке принимать решения не только за это оскорбление ветерана, не только за нарушение испытательного срока по другим его делам, а за государственную измену», — заключил Макаров.

Адвокат и телеведущая Сталина Гуревич со своей стороны назвала недопустимым поведение Навального с общечеловеческой точки зрения.

«Существует объем прав и обязанностей подсудимого в процессе, который никто у него не может отнять. Это его незыблемое право реализовывать свои права, заявлять ходатайство, представлять доказательства — это базовые ценности уголовного процесса. Но при этом в любой ситуации, как бы ты ни защищал свои интересы, ты должен оставаться человеком и сохранять какие-то общечеловеческие ценности, особенно понимая, что с той стороны достаточно пожилой человек, который прошел очень многое, положил свое здоровье молодость, для того чтобы мы сейчас жили в мире», — отметила эксперт.

5 февраля Бабушкинский суд Москвы начал рассматривать дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны блогером Алексеем Навальным. Дело было возбуждено из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Навальный оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.

Адвокаты блогера опоздали на заседание. Сначала Навальному дали час, чтобы ознакомиться с материалами дела, а потом, после того как прокурор зачитала обвинение блогеру в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артёменко, обвиняемый отказался признать свою вину.

Потерпевший по делу ветеран Артёменко потребовал от Навального публичных извинений за клевету. 94-летний мужчина напомнил, что во время Великой Отечественной войны был ранен, участвовал в партизанском движении, при этом блогер назвал его предателем Родины. Артёменко это очень огорчило. Ему вызвали скорую помощь, после чего был объявлен перерыв. Адвокаты Навального от комментариев отказались.

Судья Вера Акимова отложила заседание по делу на 12 февраля.