Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики
Интернет
Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях
Мир
Правительство РФ поддержало меморандум о сотрудничестве с Китаем по созданию лунной станции
Мир
В ОБСЕ призвали Киев и Ригу сохранять плюрализм в СМИ
Экономика
Цена нефти Brent превысила $62 впервые с января 2020 года
Мир
Минск перенес подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах РФ
Общество
Кузнецова посетила в больнице брошенных матерью на морозе детей
Мир
В Госдуме оценили карту расширения влияния Турции на Крым и Кубань
Мир
Эксперт ВОЗ сообщил о повторных случаях заболевания новыми штаммами COVID-19

Суд отложил на 16 февраля заседание по делу Навального о клевете на ветерана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве отложил до 16 февраля заседание по делу блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко.

Слов не выкинул: Навальный не счел нужным извиниться перед ветераном
Что грозит уже осужденному блогеру, которого теперь обвиняют в клевете

«Отложить заседание на 16 февраля в 10:00», — сказала судья Вера Акимова по итогам заседания в Бабушкинском суде.

Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию России в июне прошлого года.

В конце августа суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального, который находился в тот момент в Германии. По его возвращении в Россию в январе заседания по этому делу возобновились.

Первое слушание дела в отношении Навального по статье о клевете состоялось 5 февраля.

12 февраля процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. Сам Навальный поддержал предложение своих адвокатов. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021