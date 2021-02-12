Суд отложил на 16 февраля заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве отложил до 16 февраля заседание по делу блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко.

«Отложить заседание на 16 февраля в 10:00», — сказала судья Вера Акимова по итогам заседания в Бабушкинском суде.

Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию России в июне прошлого года.

В конце августа суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального, который находился в тот момент в Германии. По его возвращении в Россию в январе заседания по этому делу возобновились.

Первое слушание дела в отношении Навального по статье о клевете состоялось 5 февраля.

12 февраля процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. Сам Навальный поддержал предложение своих адвокатов. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.