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Ветеран отказался от участия в деле Навального о клевете

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Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, являющийся потерпевшим по делу Алексея Навального о клевете, отказался от дальнейшего участия в процессе из-за того, что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от блогера. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 12 февраля.

«Мне стало плохо, продолжаются оскорбления меня со стороны подсудимого, я отказываюсь от дальнейшего участия по данному уголовному делу», — привела судья слова Артеменко на повторном заседании Бабушкинского суда по делу Навального о клевете на ветерана, которое началось в 10:00 в пятницу.

Судья начала слушание с предупреждения о недопустимости поведения Навального и дважды сделала замечание его адвокату. Защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод. Посовещавшись, суд отказал в ее отводе.

На предыдущем заседании ветеран участвовал по видеосвязи. В ходе процесса 94-летнему мужчине стало плохо, ему вызвали «скорую». Затем Акимова перенесла слушание на 12 февраля.

До начала процесса в пятницу к зданию суда приехали автомобили с дипломатическими номерами и один из иностранных представителей прошел в здание. Комментировать свое появление он отказался.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. Тогда адвокаты блогера опоздали на заседание.

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Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевший, которого Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России,

Мужчина потребовал от обвиняемого публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева в считает, что Навальный своим высказыванием в адресветерана оскорбил целое поколение.

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