Дочь ветерана Артеменко рассказала о его самочувствии
Самочувствие ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко на фоне судебного процесса против блогера Алексея Навального относительно нормальное. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила его дочь Елена Артеменко.
«Самочувствие с переменным успехом. Было два приступа, но сейчас более-менее нормально», — сказала Артеменко в беседе с «РИА Новости».
Сейчас ветеран находится дома. По словам его дочери, семья не планирует подавать иск о компенсации морального ущерба, а ждет только извинений от блогера.
В Бабушкинском суде Москвы во вторник проходит третье по счету слушание по делу блогера Навального о клевете в адрес ветерана Артеменко.
Гособвинение попросило признать Навального виновным и назначить ему штраф в размере 950 тыс. рублей. Сам блогер отказался признать свою вину.
Первое слушание дела в отношении Навального по статье о клевете состоялось 5 февраля.
12 февраля процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.
Сам ветеран Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.
Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.