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Дочь ветерана Артеменко рассказала о его самочувствии

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Самочувствие ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко на фоне судебного процесса против блогера Алексея Навального относительно нормальное. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила его дочь Елена Артеменко.

«Самочувствие с переменным успехом. Было два приступа, но сейчас более-менее нормально», — сказала Артеменко в беседе с «РИА Новости».

Унизить и оскорбить: чем могут обернуться для Навального колкости в суде
Еще до прений сторон по делу о клевете на ветерана слушания погрязли в словесных баталиях

Сейчас ветеран находится дома. По словам его дочери, семья не планирует подавать иск о компенсации морального ущерба, а ждет только извинений от блогера.

В Бабушкинском суде Москвы во вторник проходит третье по счету слушание по делу блогера Навального о клевете в адрес ветерана Артеменко.

Гособвинение попросило признать Навального виновным и назначить ему штраф в размере 950 тыс. рублей. Сам блогер отказался признать свою вину.

Первое слушание дела в отношении Навального по статье о клевете состоялось 5 февраля.

12 февраля процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Сам ветеран Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.

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