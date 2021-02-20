Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает в субботу, 20 февраля, корреспондент «Известий».

Навальный, в свою очередь, вины не признал и не раскаялся.

Ранее, 16 февраля, в суде Москвы завершились прения сторон по этому делу. Гособвинение попросило признать блогера виновным. Гособвинитель отмечала, что вместо извинений «подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса». Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину.

Первое слушание дела в отношении Навального по статье о клевете состоялось 5 февраля. Его обвинили в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Потерпевшего блогер летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок к Конституции России.

Спустя неделю второй процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Сам ветеран Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Как сообщала его дочь Елена Артеменко, самочувствие ее отца на фоне судебного процесса против Навального относительно нормальное.

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