Судья назначила оглашение приговора Навальному на 20 февраля

Судья Вера Акимова назначила оглашение приговора блогеру Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко на 20 февраля. Об этом 16 февраля сообщает корреспондент «Известий».

«Прения сторон завершить, назначить следующее заседание на 20 февраля в 14:00 мск», — постановила Акимова.

Уточняется, что перед вынесением приговора Навальный сможет выступить перед судом с последним словом.

Во вторник в Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Навального. В ходе заседания гособвинение попросило признать блогера виновным по делу о клевете. Гособвинитель отметила, что вместо извинений «подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса». Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

Защита Навального при этом просит оправдать его по уголовному делу о клевете на ветерана.

Также в начале заседания прокуратура попросила направить в Следственный комитет (СК) России материалы для проверки оскорбления блогером Алексеем Навальным в адрес судьи и государственного обвинителя на процессе по делу о клевете. Судья назвала ходатайство прокурора преждевременным.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок в Конституцию России.