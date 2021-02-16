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Прокуратура попросила СК проверить оскорбления Навального в адрес судьи и прокурора

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Прокуратура просит направить в Следственный комитет (СК) России для проверки оскорбления блогером Алексеем Навальным в адрес судьи и государственного обвинителя на процессе по делу о клевете. Об этом 16 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что из судебного процесса, который состоялся 12 февраля 2021 года, прокуратура просит выделить отдельные материалы по факту оскорбления судьи и прокурора.

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Об этом стало известно в ходе судебного процесса над Навальным, который во вторник проходит в Бабушкинском суде Москвы, где рассматривается дело блогера о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко.

Ранее в этот же день Навального привезли в суд в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина», его сопровождали два автомобиля ДПС. Кроме того, полиция усилила меры безопасности у здания суда.

12 февраля стало известно, что мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве отложил до 16 февраля заседание по делу Навального о клевете в адрес ветерана Артеменко.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок в Конституцию России.

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