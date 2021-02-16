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Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей за клевету на ветерана

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Прокурор попросила оштрафовать на 950 тыс. рублей блогера Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом сообщает 16 февраля корреспондент «Известий».

Унизить и оскорбить: чем могут обернуться для Навального колкости в суде
Еще до прений сторон по делу о клевете на ветерана слушания погрязли в словесных баталиях

«Прошу назначить наказание Навальному в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей», — сказала прокурор Екатерина Фролова на прениях сторон.

Ранее в ходе заседания гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете. Гособвинитель отметила, что вместо извинений «подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса».

Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы утром во вторник на автозаке из СИЗО «Матросская Тишина». Полиция усилила меры безопасности у здания суда.

12 февраля стало известно, что мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве отложил до 16 февраля заседание по делу Навального о клевете в адрес Артеменко. Блогеру вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ), ему грозит штраф или принудительные работы.

Тогда процесс начался с замечаний стороне защиты. Так, судья вынесла предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Сам ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе, так как ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений со стороны Навального.

Первое слушание дела в отношении Навального по статье о клевете состоялось 5 февраля. Во время этого заседания блогер отказался признать свою вину.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.

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