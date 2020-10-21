Парламент Киргизии одобрил отставку генпрокурора страны

Жогорку кенеш (парламент Киргизии) одобрил отставку генерального прокурора страны Откурбека Джамшитова. Такое решение было принято на заседании в среду, 21 октября.

Как сообщает «РИА Новости», за отставку Джамшитова проголосовали единогласно.

Ранее в среду агентство сообщало, что генпрокурор Киргизии подал в отставку. По словам депутата Таланта Мамытова, на этот пост будет претендовать другой народный избранник — Курманкул Зулушев.

21 октября ЦИК Киргизии назначила дату повторных выборов в парламент страны. Они пройдут 20 декабря. Решение приняли в среду на заседании ЦИКа. Члены комиссии утвердили календарный план основных организационно-практических мероприятий и смету расходов на подготовку и проведение повторных выборов депутатов.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

На фоне происходящего глава правительства страны Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, о своей отставке заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов. По его словам, исполняющим обязанности главы города назначен Нариман Тюлеев.

Занимавший пост президента республики Сооронбай Жээнбеков согласился с необходимостью провести новые выборы в парламент, а 15 октября объявил об отставке. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.