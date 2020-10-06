Очевидцы сообщили о захвате протестующими здания МВД в Бишкеке

Протестующие, несогласные с итогами парламентских выборов в Киргизии, во вторник, 6 октября, захватили здание министерства внутренних дел республики, расположенное в Бишкеке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев происходящего.

Также сообщается о намерении протестующих занять здание Госкомитета национальной безопасности. К какой именно политической партии относятся захватившие здание МВД протестующие, не уточняется.

Ранее в этот же день сотрудник аппарата правительства страны сообщил, что протестующие захватили здание кабмина в столице республики. Ранее в этот же день сообщалось, что протестующие на пожарной машине протаранили ворота здания парламента в Бишкеке, а затем ворвались внутрь. Позднее митингующие захватили мэрию киргизской столицы.

Как сообщил Республиканский центр по предупреждению пыток, в результате столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов в столице Киргизии пострадали 190 милиционеров.

И.о. генпрокурора республики Алмамбет Шыкмаматов в этот же день сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии. В свою очередь президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что допускает такую возможность. При этом позднее он назвал происходящее в стране попыткой захвата власти.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли набрать минимального количества голосов на парламентских выборах, состоявшихся накануне. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.