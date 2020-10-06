В Киргизии заявили об отмене итогов парламентских выборов

Итоги выборов в парламент Киргизии отменили. Об этом агентству 24.kg сообщил cамопровозглашенный генпрокурор Киргизии Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, отмена итогов выборов было основным требованием оппозиции. При этом он пока не смог назвать дату нового голосования.

Ранее агентство также сообщало, что в республике вынесли санкции на арест всех причастных к масштабным фальсификациям в ходе избирательной кампании.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека, а заместитель глав Совбеза Омурбек Суваналиев стал исполняющим обязанности Государственного комитета национальной безопасности.

В тот же день сообщалось, что протестующие в Киргизии освободили из заключения бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова. Также из колонии были освобождены экс-депутат Мээрбек Мискенбаев и Садыр Жапаров.

Бишкек-1 В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий» Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-2 По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-3 Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-6 Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-5 В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили Атамбаева из СИЗО в госкомитете нацбезопасности Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-4 Среди протестующих был и младший сын Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана» Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-9 По информации минздрава, в больницы доставили около 130 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Часть госпитализированных — силовики Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-8 По некоторым данным, сейчас протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-7 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акций протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

Участники акций протеста в ночь с 5 на 6 октября захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии, и протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны.

Демонстранты требовали освободить экс-президента Алмазбека Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. Около 2:00 бывшего президента вывели из СИЗО сами сотрудники спецслужбы.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.