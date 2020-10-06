В Киргизии заявили об отмене итогов парламентских выборов
Итоги выборов в парламент Киргизии отменили. Об этом агентству 24.kg сообщил cамопровозглашенный генпрокурор Киргизии Алмамбет Шыкмаматов.
По его словам, отмена итогов выборов было основным требованием оппозиции. При этом он пока не смог назвать дату нового голосования.
Ранее агентство также сообщало, что в республике вынесли санкции на арест всех причастных к масштабным фальсификациям в ходе избирательной кампании.
Ранее, 6 октября, сообщалось, что бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека, а заместитель глав Совбеза Омурбек Суваналиев стал исполняющим обязанности Государственного комитета национальной безопасности.
В тот же день сообщалось, что протестующие в Киргизии освободили из заключения бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова. Также из колонии были освобождены экс-депутат Мээрбек Мискенбаев и Садыр Жапаров.
Участники акций протеста в ночь с 5 на 6 октября захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии, и протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны.
Демонстранты требовали освободить экс-президента Алмазбека Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. Около 2:00 бывшего президента вывели из СИЗО сами сотрудники спецслужбы.
5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.
По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.